Anziana positiva, blindata casa riposo

Una ospite di Casa Serena, la struttura residenziale per anziani gestita dal Comune di Sassari e che accoglie circa 150 persone, è risultata positiva al coronavirus. Lo rende noto l'amministrazione comunale, dalla quale dipende anche il personale che lavora nella casa di riposo. La donna è stata accompagnata ieri sera la pronto soccorso del Santissima Annunziata per problemi di salute legati a una patologia pregressa e i medici le hanno fatto il tampone, poi risultato positivo. Ora l'anziana è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'Aou, dove i degenti con coronavirus sono in tutto 22. Ospiti e personale di Casa Serena sono di fatto in quarantena e sono sotto osservazione del dipartimento di Igiene pubblica della Assl di Sassari, che ha avviato l'indagine epidemiologica per prevenire e isolare il contagio.

Fonte: Ansa

