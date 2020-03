Cagliari, Truzzu ferma le slot machine ma non i Gratta e Vinci: ecco le regole da seguire nei tabacchini

Sono giunte al Sindaco numerose richieste di chiarimenti sulla portata delle misure introdotte con l’ordinanza in oggetto.

I dubbi si concentrano sulla gamma di giochi pubblici con vincita in denaro la cui offerta deve essere sospesa, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, al fine di evitare assembramenti di persone all’interno delle attività miste quali bar e tabacchi.

Le tipologie di giochi con vincita in denaro rientranti nella sospensione sono esclusivamente quelli indicati della Direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 la quale testualmente fa riferimento a “slot machine e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale”.

Restano pertanto escluse dalla sospensione imposta dal Sindaco con l’ordinanza in oggetto le restanti tipologie di giochi quale, a titolo esemplificativo, le lotterie nazionali a estrazione istantanea (Gratta e Vinci) e i giochi numerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto e affini).

Non si applica, inoltre la limitazione di orario di apertura, ai tabacchini collocati nelle stazioni di servizio situati lungo la rete stradale di cui all’art. 1 comma 1 lett. 2 DPCM dell’11 marzo 2020.

Resta fermo l’obbligo dell’esercente di contingentare l’accesso al locale e la sosta al suo interno onde evitare assembramenti nonché di assicurare che i clienti rispettino la distanza di almeno un metro tra l’uno e l’altro

Fonte: Casteddu On Line

