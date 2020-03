Muravera, effetto Coronavirus: salta dopo 48 anni la storica sagra degli agrumi

È stato, per quarantotto anni, l’appuntamento-simbolo di Muravera, città da sempre votata anche all’agricoltura. Ma quest’anno, a causa del periodo di incertezza legato al Coronavirus, il Comune ha deciso di annullare la sagra degli agrumi. La data era già stata fissata: 19 aprile, cioè quando, almeno sinora, non dovrebbe più esserci nessuna restrizione. Ma a quanto pare l’amministrazione comunale ha voluto puntare tutto sulla prevenzione: “In questo clima di grande tensione e profonda incertezza siamo costretti a prendere una decisione che non avremo mai voluto prendere. A malincuore ci vediamo costretti ad annullare la 48esima edizione della sagra degli agrumi”. “Tornerà a splendere il sole e torneremo più forti di prima. Per ora rispettiamoci e rispettiamo gli altri, stiamo a casa il più possibile, spostiamoci e muoviamoci con le dovute precauzioni e solo per motivi di necessità”.

Fonte: Casteddu On Line