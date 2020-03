San Giuseppe unisce l’Italia in preghiera, iniziative anche a Oristano Le indicazioni per seguire le funzioni programmate dall’Arcidiocesi Arborense

Dal piazzale della Cattedrale di Ales, il parroco Can. Petronio Floris guiderà la preghiera del rosario che potrà essere seguita in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook della Diocesi di Ales Terralba.

Lo ha reso noto l’Arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni, che anche in questo momento delicato, in cui non è possibile ritrovarsi fisicamente come comunità cristiana, desidera manifestare la vicinanza alla Chiesa diocesana di Oristano e Ales-Terralba e alle persone che vivono nelle comunità parrocchiali, attraverso alcuni momenti di preghiera.

Domani, giornata in cui si festeggia San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, custode del Signore e dell’umanità, la Chiesa italiana ha scelto di promuovere un momento di preghiera idealmente e spiritualmente comunitario e invita ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (contemplando i Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora, le 21.

Fonte: Link Oristano

