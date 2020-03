Col Coronavirus non si scherza, con le regole nemmeno. Un uomo di circa quarant’anni di nazionalità cinese ma che vive da anni a Monserrato è stato denunciato dalla polizia Municipale. Il motivo? Era in giro senza una valida motivazione. Anzi, una motivazione, agli agenti che l’hanno fermato in via Caracalla, gliel’ha pure data: “Ci ha detto che ai trattava di motivi di salute e che ne stava approfittando per portare i suoi due nipotini, di nemmeno tre anni, a giocare un po’ al pallone”. Una spiegazione, ovviamente, non valida: gli agenti guidati dal comandante Massimiliano Zurru non hanno potuto fare altro che denunciarlo. “Le regole sono chiare e invito tutta la cittadinanza a rispettarle”, afferma Zurru. Oggi, intanto, via a nuovi e serrati controlli: “Ci sono 231 monserratini che hanno dichiarato di essere in quarantena a casa, faremo delle telefonate e anche delle visite a domicilio per capire se stanno rispettando l’isolamento”.

L'articolo Monserrato, porta i nipotini a giocare nonostante il divieto per Coronavirus: denunciato proviene da Casteddu On line.