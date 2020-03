Ordinate alcune migliaia di kit di test rapidi

La Regione Sardegna ha ordinato "qualche migliaio" di kit di test rapidi che in dieci, venti minuti al massimo sono in grado di stabilire la positività o meno al coronavirus. Una scelta dettata dal fatto che il numero di tamponi e reagenti non è abbastanza alto da consentire screening a tappeto. "Si tratta di un test non molecolare ma sugli anticorpi - spiega l'assessore della Sanità Mario Nieddu - uno strumento impreciso che però può essere utile in momenti di emergenza". L'obiettivo è quello di testare tutto il personale sanitario e, per quanto possibile, di individuare anche i portatori sani del virus. "Individuando loro, mettendoli in quarantena, il rischio di circolazione del Covid-19 si ridurrebbe moltissimo", chiarisce l'assessore. I kit dovrebbero arrivare tra una decina di giorni.