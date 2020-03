Cardiologia Sassari svuotata sanificata

(ANSA) - SASSARI, 18 MAR - Dopo quattro giorni, ieri sera la Cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari è stata svuotata e sanificata. I pazienti sono stati trasferiti, medici e infermieri spostati. Lo dice l'Aou, che annuncia "il potenziamento dei pre-triage e l'assunzione di medici, infermieri e operatori socio sanitari" e ammette di essere "interessata da una tra le più importanti emergenze da quando è scattato in Italia l'allerta per il nuovo coronavirus".

Dopo il caso del paziente positivo in Cardiologia, "la direzione di presidio e la direzione strategica hanno vietato gli ingressi esterni al reparto, che è rimasto attivo". Le urgenze sono state dirottate in altre strutture del territorio ed è partita l'indagine epidemiologica per ricostruire possibili contatti, specie tra pazienti transitati in reparto. L'Unità di crisi locale è intervenuta per individuare contatti sul territorio, sono stati estesi i tamponi agli operatori di Cardiochirurgia, Cardioanestesia, Rianimazione e sala operatoria di Cardiochirurgia. Per quelli di Cardiologia è stata attivata la foresteria. Si è vietato l'accesso in tutte le strutture ai visitatori dei degenti. Domenica i pazienti negativi sono stati trasferiti in Cardiochirurgia e gli operatori negativi sono andati a casa. Lunedì sono stati trasferiti in Malattie infettive i pazienti positivi, mentre quelli dimissibili ieri sono andati a casa su mezzi Aou. Infine 7 degli operatori positivi ieri sono andati a casa in isolamento, mentre 4 hanno chiesto di farlo nella foresteria allestita in ospedale.

L'azienda ha assunto 26 medici specializzandi a tempo e ha avviato l'assunzione urgente di 13 infermieri, 3 ostetriche e 6 operatori socio sanitari. Altri 9 infermieri entreranno in servizio per 6 mesi. Vengono dalle graduatorie vigenti, unici ad aver risposto su 400. Le nuove risorse potenzieranno il pronto soccorso ma anche Rianimazione e Malattie infettive, dove sono stati già trasferiti 2 e 10 infermieri. Attivati altri 4 pre-triage. Ogni giorno si alternano nei vari pre-triage circa 24 tra medici specializzandi, infermieri del Cives, ostetriche e infermieri.(ANSA).