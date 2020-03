Coronavirus, positivo un uomo di Ossi: “Ricoverato in ospedale a Sassari”

Un nuovo caso di positività al Covid-19 in Sardegna. A Ossi, un uomo, è risultato contagiato dal virus. A darne notizia è il sindaco con un lungo post sulla pagina ufficiale Facebook del Comune: “Oggi, con immenso dispiacere, ho appreso che un nostro concittadino è risultato positivo alle analisi del Coronavirus e, attualmente, sta ricevendo le dovute cure presso le strutture ospedaliere di Sassari. A lui e a tutta la sua famiglia va il nostro pensiero, i più sentiti auguri di pronta guarigione e la vicinanza di tutta l’amministrazione e della comunità ossese”.

Il primo cittadino, ovviamente, rinnova l’invito alla popolazione “ad agire con grande cautela e continuare a rispettare rigidamente le prescrizioni divulgate per il bene vostro e di chi vi sta accanto, con la speranza che questo sia un caso isolato per la nostra comunità”.

Fonte: Casteddu On Line

