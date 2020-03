Fine dell’incubo per la coppia sarda bloccata a Roma: “Stiamo tornando a casa”

Hanno avuto paura. Paura doi restare a Roma senza un euro in tasca e di doversi trovare un riparo chissà dove. Alla fine, però, Teresa Cadelanu e Andrea Carta, sono riusciti a salire sull’aereo dell’Alitalia diretto a Cagliari: “L’autorizzazione della Regione è arrivata pochi minuti prima della partenza, la nostra odissea è fortunatamente finita”, spiega la Cadelanu, 28enne di Soleminis. Qualche giorno fa era rientrata da un viaggio in Germania (era stata a trovare i suoi genitori a Francoforte) e, al suo arrivo a Roma, la doccia fredda: impossibile partire senza l’ok della Regione. Lei, insieme al suo ragazzo, hanno raccontato al nostro giornale di aver inviato la email con la richiesta il 15 marzo ma, almeno sino a qualche ora fa, di non aver ricevuto nessuna risposta. “Abbiamo finito tutti i soldi tra biglietti aerei, taxi e hotel”, avevano spiegato, quasi in lacrime. Poi, fortunatamente, l’ok in extremis e la possibilità, tra qualche ora, di essere nelle loro case. Qualcuno ha contestato la scelta dei due di partire proprio durante l’emergenza Coronavirus.

La ragazza fa spallucce e guarda avanti: “Vorrei dire che il karma farà il suo corso, noi rientriamo a casa: pace e bene a tutti”.

Fonte: Casteddu On Line