Cagliari, la bella notizia: nuovo trapianto di fegato al Brotzu nonostante l’emergenza Coronavirus

“Il forse di qualche giorno fa è diventato un sì”. Un nuovo importantissimo trapianto eseguito al Brotzu, uno dei tanti ospedali da giorni in trincea per il Coronavirus. Ma la generosità di una famiglia e la grandissima dedizione dei medici si sono rivelati due fattori vincenti. A comunicare la lieta notizia è Pino Argiolas, presidente della onlus Prometeo: “Al Brotzu di Cagliari, nei giorni scorsi, nonostante i gravi problemi legati al contrasto al Coronavirus la macchina dei trapianti ha continuato la propria attività con la realizzazione di un altro trapianto di fegato. Sappiamo che il paziente sta bene e si trova nella sala di terapia semi-intensiva e procede nel normale decorso post operatorio”.

“Come sempre il nostro grazie va al donatore e alla generosa famiglia che ha donato in un momento tragico, sperando che il loro gesto sia d’esempio per tanti. Un grazie di cuore a tutto il personale della Rianimazione che ha gestito la donazione, al Crt della Sardegna ed alla equipe del dottor Fausto Zamboni che ha realizzato il trapianto nonostante le ulteriori difficoltà legate al Coronavirus”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.