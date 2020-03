Contagi da Coronavirus anche dentro gli ospedali sardi: “Fate i tamponi a tutti i dipendenti”

I tamponi? Da fare a tutti quelli che lavorano negli ospedali sardi e che “rischiano di più” di essere contagiati dal Covid-19. A chiederlo sono Nicola Cabras della Fp-Cgil, Alessandro Floris della Cisl-Fp e Guido Sarritzu della Uil-Fpl. I tre sindacalisti spiegano che “infermieri, tecnici, operatori socio sanitari e ogni altro lavoratore e lavoratrice delle strutture ospedaliere pubbliche e private, Rsa, inclusi i dipendenti delle cooperative sociali” sarebbero “particolarmente esposti”. Anche ieri si sono riscontrati casi di contagio, l’ultimo dei quali al Brotzu, con un dipendente risultato positivo.

“Siamo convinti che il numero di contagiati crescerà se non si adotta una profilassi specifica, a partire da queste lavoratrici e lavoratori che operano in prima linea e, che, spesso, dobbiamo ribadirlo, privi dei necessari dispositivi di protezione individuali. Si ritiene doveroso tutelare gli operatori sanitari, interrompendo ogni catena di trasmissione del virus individuando tutti i possibili casi sospetti e probabili, intervenendo anche con l’isolamento domiciliare e la quarantena. Non possiamo permetterci che gli operatori sanitari che curano le persone si ammalino, la situazione è drammatica e peggiorerà se non si interviene subito”. Per i tre sindacalisti, inoltre, “i lavoratori sono scarsamente sottoposti a sorveglianza sanitaria, nonostante ciò continuano con professionalità e abnegazione a prestare la loro indispensabile opera, anche se potenzialmente infetti, correndo così il rischio di svolgere una involontaria funzione di contagio dentro le strutture e dentro il nucleo familiare. Per queste ragioni chiediamo che si tutelino le categorie di lavoratori maggiormente esposti, anche comunicando tempestivamente eventuali situazioni di contagio o quarantena relativamente a dipendenti che hanno recentemente avuto accesso alle sedi Ats di Cagliari, al fine di consentire a coloro che siano venuti in contatto con gli stessi di adottare ogni opportuna precauzione, a tutela personale e delle rispettive famiglie”.

Fonte: Casteddu On Line