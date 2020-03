Pronti 90mln per fronteggiare crisi economica

Una manovrina da circa 90 milioni di euro per fronteggiare in Sardegna la crisi economica determinata dall'emergenza coronavirus. E' uno dei provvedimenti che la Giunta guidata da Christian Solinas discuterà stasera. Dei 90 milioni, 50 andranno come fondo di garanzia per le banche che erogano risorse alle imprese, altri 40 sbloccati dalla Sfirs verranno suddivisi tra le strutture ricettive (20mln) e le Pmi (20mln). Una seconda delibera prevede strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito alle piccole e micro imprese della filiera turistica.

Si tratta di misure pensate dal presidente della Regione con il supporto dell'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino per quanto riguarda i 90 milioni, e della responsabile del Lavoro Alessandra Zedda per le disposizioni in materia di accesso al credito. Il governatore spiega:"soprattutto in questo momento di difficoltà per le imprese, le famiglie e i cittadini, l'esecutivo si sta impegnando anche a promuovere e attivare forme di sostegno che contribuiscano a mantenere vitale la nostra economia e il nostro tessuto produttivo e dei servizi".