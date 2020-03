Sardegna: stato d'emergenza sino al 31/7

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31 luglio. "In conseguenza del rischio sanitario, dovuto alla grave emergenza epidemiologica in corso - spiega - abbiamo dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31 luglio 2020 per consentire una tempestiva attuazione delle disposizioni nazionali secondo le specificità del contesto isolano.

Inoltre, con l'approvazione delle misure operative di Protezione civile abbiamo definito la catena di comando e di controllo, il flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in Sardegna". Queste prevedono un sistema di coordinamento con un Comitato operativo regionale (Cor), istituito presso la Protezione civile regionale, che opera in collegamento coi Dipartimenti di prevenzione/sanità pubblica delle aziende sanitarie locali e con un rappresentante della Prefettura di Cagliari, che ha lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture.

Il Cor è composto dallo stesso presidente della Regione, dagli assessori della Sanità, della Difesa dell'ambiente, dei Trasporti, dai direttori generali della Presidenza e degli Assessorati coinvolti, della Protezione civile, di Areus e dal Commissario straordinario dell'Ats. "Per assicurare l'attuazione degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso - ha evidenziato l'assessore della Difesa dell'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis -il Direttore generale della protezione civile, sentito il presidente Solinas, convocherà a breve il Comitato operativo regionale, con la partecipazione degli Assessori regionali competenti, per assicurare il coordinamento degli interventi urgenti e delle strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali".