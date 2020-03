Dal Burundi solidarietà agli amici de L’Orto di Eleonora in prima linea anche con l’emergenza

L’emergenza coronavirus non ferma le donne e gli uomini de L’Orto di Eleonora, chiamati in questi giorni ad un impegno ancora maggiore. Dotati dei presidi di sicurezza, operano tra i campi e le linee di produzione dello stabilimento di Terralba per assicurare quotidianamente la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, garantendo un essenziale approvvigionamento in un momento tanto difficile.

Grande la loro soddisfazione per la solidarietà che in queste ore hanno ricevuto dalla lontana Africa.

A L’Orto di Eleonora, che ogni anno dedica un evento per la raccolta fondi a favore di una comunità del Burundi, proprio dal Burundi è giunta questa toccante lettera.

“Carissimi amici e benefattori, buon giorno.

Stiamo sentendo, giorno dopo giorno, notizie sempre più gravi e più tristi sulla vostra situazione a causa del “coronavirus”.

In questi momenti difficilissimi che state vivendo, anche noi con vostri e nostri orfani, vorremmo testimoniarvi il nostro sostegno e la nostra vicinanza nelle nostre preghiere, nei nostri pensieri e nel nostro cuore. In questo tempo pieno di sofferenza e di paura generale, vorremmo assicurarvi la nostra presenza e comunione con voi. Vorremmo dirvi che c’è ancora la Speranza nonostante tutto. Voi che ci siete sempre stati vicini nelle nostre difficoltà che abbiamo incontrato, gridiamo al Signore che vi sia riconoscente e vicino nel nostro nome, in riconoscenza per quello che avete fatto per noi, nel suo nome. Qui da giorni abbiamo pensato di fare una catena di preghiere che unisce noi e voi in questa situazione che vi affligge. Crediamo che l’Amore di nostro Signore Gesù Cristo non può non tenere conto del bene che avete fatto per noi. Nella Bibbia la Parola di Dio ripete spesso che ascolta la preghiera delle vedevo e degli orfani. Ci facciamo forti di Lui, per voi. Vogliamo assicurarvi che vi siamo più vicini che non mai. Il Signore Dio ci aiuti assieme. Sentite il nostro abbraccio con commozione più forte che non mai anche se siamo tanto lontani”.

Anna Maria, Mariette, Agnès, Jeanne,Donatien, Léopold,Pilote de Dieu, Richard con Padre Luigi.

Martedì, 17 marzo 2020

