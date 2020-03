Emergenza coronavirus: spesa con guanti per evitare contagi, ma non lasciateli nel carrello

La denuncia/appello del presidente dell’associazione ex esposti amianto: “Si mette a rischio la salute altrui”

Gli acquisti negli ultimi giorni si fanno muniti di guanti. In molti utilizzano quelli usa e getta del reparto frutta e verdura dei supermercati. Un gesto importante che aiuta a prevenire la diffusione del coronavirus e che viene fortemente caldeggiato dalle autorità preposte. Il gesto di salvaguardia, però, rischia di diventare inutile se, come capita di frequente, chi utilizza i guanti come protezione li lascia poi abbandonati dentro il carrello, che verrà utilizzato da altre persone. La segnalazione arriva dal presidente dell’associazione ex esposti amianto, Giampoalo Lilliu, che commenta: “Mi pare che questo metodo vada male e sopratutto può mettere a rischio qualsiasi cittadino. Sarebbe utile che i gestori dei supermercati mettono in atto degli strumenti utili a sensibilizzare i cittadini a non commettere tale azione. Martedì, 17 marzo 2020 L'articolo Coronavirus: spesa con guanti per evitare contagi, ma non lasciateli nel carrello sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano