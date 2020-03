Via gli anestesisti dagli ospedali di Bosa e di Ghilarza: niente più urgenze

Ulteriore ridimensionamento dei due presidi a causa dell’emergenza coronavirus

I quattro anestesisti impegnati attualmente nell’ospedale di Bosa e quello che opera nell’ospedale di Ghilarza dovranno lasciare subito le loro sedi per essere dirottati con effetto immediato ai nuovi servizi di assistenza legati alla emergenza del coronavirus. Il Pronto Soccorso di Bosa, quindi, potrà d’ora in poi occuparsi solo di pazienti in codice bianco o verde, mentre niente cambia per il Pronto Soccorso di Ghilarza, la cui attività è sospesa dal mese di dicembre per la mancanza di personale .

La diversa destinazione di anestesisti e rianimatori è stata disposta dall’ATS con una nota firmata dal Direttore del Dipartimento della Attività Ospedaliere Sergio Pili con la quale si forniscono alcune indicazioni per una nuova “regolamentazione delle attività chirurgiche nei presidi minori, la riqualificazione dei servizi di primo soccorso e la centralizzazione delle organizzazioni di Anestesia e Rianimazione”, in Sardegna.

In particolare gli ospedali di Bosa e Ghilarza, insieme a quelli di Sorgono, La Maddalena, Isili e Muravera, che corrispondono a Punti di Primo Intervento, non potranno più assicurare il trattamento delle emergenze (codici rossi) e delle urgenze (ex codici gialli) destinati d’ora in poi unicamente al sistema di soccorso territoriale degli ospedali maggiori.

Questi ospedali, sede di Punti di Primo Intervento, potranno inoltre eseguire solo interventi chirurgici programmati che comportano degenze di breve durata.

La organizzazione dei Punti di Primo Intervento dovrà essere assicurata attraverso i medici specialisti ambulatoriali, di continuità assistenziale, e medici incaricati di emergenza sanitaria oltre che dai medici già operanti nei reparti dei rispettivi presidi.

Si tratta di un ulteriore ridimensionamento delle dotazioni organiche dei due presidi di Bosa e Ghilarza, attuato in un momento di gravi carenze di personale medico negli ospedali sardi, specie in coincidenza del diffondersi del coronavirus.

segue

L'articolo Via gli anestesisti dagli ospedali di Bosa e di Ghilarza: niente più urgenze sembra essere il primo su LinkOristano.it.