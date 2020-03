Bimbo nasce in pre-triage Aou Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - Questa mattina alle 8.12 è nato il primo bambino nel pre-triage di Ginecologia e Ostetricia allestito nel Policlinico Duilio Casula. Ad annunciarlo è la stessa Aou di Cagliari, che ha anche postato un messaggio di speranza sul proprio profilo Facebook: "È un bellissimo maschietto di 2 chili e 180 grammi, in salute, accudito con amore da medici, ostetriche e operatori socio sanitari del reparto diretto dalla professoressa Anna Maria Paoletti. Un simbolo di forza e speranza per tutti. Insieme possiamo sconfiggere il virus, #iorestoacasa". La madre del piccolo non è positiva al coronavirus, ma vista l'emergenza ora tutte le partorienti passano attraverso il pre-triage. In questo specifico caso il bimbo è nato ancora prima di arrivare in reparto, negli spazi al piano terra dedicati allo smistamento dei pazienti.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.