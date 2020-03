Cagliari, si ferma anche la storica pizzeria Troll: “Troppo rischioso fare consegne a domicilio”

È stata una delle prime pizzerie a Cagliari a sperimentare con successo il metodo della consegna a domicilio. La pizzeria Troll di via dei Donoratico, però, adesso si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. “Troppo rischioso” continuare a tenere aperto in questo periodo. Alessio Congia, 53anni, il titolare, ieri sera ha distribuito gli ultimi soldi ai dipendenti e ai portapizze, poi ha pubblicato un post su Facebook doce avvisa della chiusura sino a data da destinarsi: “In pizzeria lavora anche mia moglie e, ogni giorno, ci sono anche i miei due figli piccoli. Negli ultimi giorni i miei portapizze hanno dovuto fare consegne anche a clienti che ci hanno comunicato di essere in quarantena. Certo, i miei ragazzi avevano mascherine e guanti ma il rischio di contagio è troppo, troppo grande”, afferma Congia. “Hanno anche effettuato dei servizi a domicilio negli ospedali, entrando quindi in ambienti che potrebbero essere contaminati”. Insomma, la scelta è stata drastica ma decisa: “Meglio un po’ di soldi in meno per un certo periodo ma la garanzia di restare in salute. Il Governo pensa di dare seicento euro al mese a noi partite Iva? Per quanto mi riguarda non sono abbastanza, la sola bolletta della luce mi porta via almeno mille euro”.

Fonte: Casteddu On Line