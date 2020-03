Medico da 4 giorni in reparto,"stremato"

Il reparto di Cardiologia è all'esasperazione e il personale stremato. È la denuncia, diventata virale in poche ore a Sassari, che un medico del reparto del Santissima Annunziata di Sassari ha affidato a un audiomessaggio girato tramite whatsapp. La catena di sensibilizzazione si è messa in moto, andando anche oltre le intenzioni dell'autore della testimonianza diretta, allo scopo di "smuovere una situazione che sta diventando grottesca", come viene spiegato all'ANSA.

Secondo quanto testimoniato, personale e pazienti sono "rinchiusi in reparto da oltre 72 ore, ammalati e stanchi". Non solo. Medici e infermieri temono di "non essere più in grado di garantire la sicurezza dei ricoverati". La speranza è che tutto ciò "non abbia effetti nefasti per la salute dei pazienti e degli operatori". Il reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata è stato chiuso sabato scorso perché tutti i degenti e il personale sanitario, ad eccezione di un infermiere, sono risultati positivi al Covid-19. A diffondere il contagio due pazienti ricoverati da giorni, uno dei quali è deceduto domenica mattina.

I tamponi effettuati su tutti gli operatori e gli altri pazienti hanno rilevato una quarantina di casi positivi. Una parte dei degenti contagiati sono stati trasferiti ieri in Malattie infettive, mentre da sabato restano confinati nel reparto due medici, infermieri, operatori socio sanitari e altri due pazienti, tutti positivi. Da loro stamattina è partito l'appello dopo quattro giorni ininterrotti di confinamento, malattia e paura: sinora a Sassari i contagiati sono 65, più della metà sono operatori della sanità e hanno contratto il virus lavorando in ospedale.