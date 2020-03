Cagliari, la buona notizia: prende forma la nuova Piazza Matteotti, “sarà il simbolo di rinascita della città”

Cagliari, la buona notizia: prende forma la nuova Piazza Matteotti dopo anni di degrado e abbandono. Uno dei primi risultati tangibili della nuova era Truzzu: la Piazza Matteotti in fase di rinascita. Pierluigi Mannino di Fratelli d’Italia parla così del restyling in corso della storica piazza davanti alle stazioni cagliaritane: “Non possiamo non prendere atto che la vita continua e, anche se lentamente, qualcosa si muove e così non possiamo non notare che una piazza lasciata al degrado da troppi anni sta cambiando aspetto. Certo non è sicuramente la sistemazione definitiva, cosa che dovrà essere definita da una visione più ampia e complessa, ma, finalmente, in piazza Matteotti qualcosa si muove. La nuova piazza sta prendendo forma e speriamo sia il simbolo di quella rinascita di cui ha bisogno la nostra città”.

