Coronavirus, il consiglio di un sindaco in Sardegna: “Accoppiatevi e riproducetevi stando a casa”

Un invito curioso, decisamente particolare, per sfruttare l’obbligo di dover stare prevalentemente a casa in questi giorni di “coprifuoco” per Coronavirus arriva da Omar Hassan, sindaco di Modolo, piccolo paesino sardo della Planargia:

“Accoppiatevi e riproducetevi, quanto più possibile, stando a casa però!”, scrive sul suo profilo ufficiale Facebook, ricevendo già centinaia di condivisioni.

“Andrà tutto bene? Speriamo di sì! Sicuramente sono in tanti ad impegnarsi, giorno e notte, affinché ciò accada. Ma voi cosa state facendo perché tutto vada bene? Vi viene solo chiesto di stare a casa ma sembra che, per molti, la passeggiatina sia irrinunciabile.

Ebbè, come si fa senza sport? Giusto. Sono d’accordo”, scrive il sindaco, che poi fornisce il consiglio decisamente “piccante” e fuori dagli schemi.

“Tra nove mesi, si potranno ripopolare i nostri borghi con tanti bei pargoli e questo periodo potrà essere ricordato come l’epoca dell’impennata demografica da libido virus”.

Fonte: Casteddu On Line