Infetto? In quarantena? Non puoi proprio uscire da casa…

I soliti furbi costringono il Ministero a modificare il modulo per l’autodichiarazione

Sembrava ovvio, scontato: chi è in quarantena e chi è risultato positivo al test per il coronavirus non può assolutamente lasciare la propria abitazione, neanche se compila la dichiarazione da mostrare in caso di controlli. Ma a quanto pare non per tutti era così scontato: per ribadire questo principio di elementare buonsenso, il Ministero dell’Interno si è visto costretto ad aggiornare il modulo distribuito nei giorni scorsi, con il quale i cittadini autocertificano le ragioni per le quali devono uscire e spostarsi.

Nella nuova versione del modulo, chi esce da casa – per motivi di lavoro, per ragioni di salute o per situazioni di necessità – deve dichiarare anche di non trovarsi nelle condizioni previste all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, che prevede appunto un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena e a quanti siano risultati positivi al Covid-19.

Le forze di polizia avranno verosimilmente una lista delle persone in quarantena o che siano risultate infettate dal virus, considerato che la circolare del Ministero che accompagna il nuovo modulo ricorda che il decreto n. 14 del 9 marzo 2020 “autorizza il trattamento e la comunicazione di dati di natura sanitaria anche da parte di soggetti deputati a garantire il monitoraggio e l’esecuzione delle misure di cui al D.L. n. 6/2020.”

Con il nuovo modulo, alle persone fermate per un controllo e identificate non sarà più richiesta una fotocopia del documento di identità da allegare alla dichiarazione.

