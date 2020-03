Finanziario e Tributi, uffici chiusi al Comune di Arborea

Richieste di informazioni e pratiche soltanto via e-mail fino al 25 marzo



Al Comune di Arborea chiudono l’Ufficio Finanziario e l’Ufficio Tributi, al fine di contenere il contagio da covid-19, come previsto dai decreti ministeriali.

Sino al 25 marzo, tutti gli utenti che abbiano necessità di contattare gli operatori dei suddetti uffici possono farlo tramite e-mail. Per l’Ufficio Finanziario si può scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per quanto riguarda l’Ufficio Tributi, è possibile indirizzare le richieste a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Martedì, 17 marzo 2020

