Aumento dei controlli e aiuti alla popolazione: le proposte del PD di Cabras

In un documento critiche ai cittadini che sottovalutano il pericolo



Proposte, consigli e un invito alla popolazione: anche il circolo PD di Cabras interviene sulla situazione di emergenza sanitaria causata dal coronavirus. “Le ripercussioni, evidentemente, si avvertono anche su scala locale, per cui il circolo del Partito Democratico di Cabras non può esimersi dal prendere posizione rispetto ad alcune problematiche di strettissima attualità, venute in rilievo, negli ultimi giorni, anche sul territorio lagunare”.

La nota del PD, innanzi tutto, ribadisce con forza l’invito alla popolazione al rispetto delle disposizioni previste nei decreto che limitano gli spostamenti da casa solo ed esclusivamente ad alcune ipotesi, tassativamente previste.

“Appare ancora essere assente, tra tantissimi cittadini di Cabras, la piena consapevolezza del pericolo che, in questo momento, grava sulla salute di tutti e di ciascuno”, scrivono dalla segreteria PD. “Al tal fine, il circolo del Partito Democratico considera indispensabile un’intensificazione della comunicazione istituzionale e dei controlli sul territorio comunale da parte delle forze dell’ordine, quale unico deterrente capace di scoraggiare condotte palesemente prive di buonsenso e incuranti del rischio in atto”.

Il documento interviene anche sulla proposta presentata in Consiglio comunale dai consiglieri di opposizione, che chiedevano la sospensione immediata della riscossione dei tributi e un incentivo per le aziende turistiche locali: il circolo del Partito Democratico “ritiene che tale proposta debba essere valutata, non astrattamente, ma in un quadro complessivo, e compatibilmente con le esigenze di bilancio del Comune”.

“Infatti, nei termini in cui essa è stata formulata”, si legge nel documento della sezione locale del PD, “appare una captatio benevolentiae nei confronti della popolazione messa a dura prova dalla situazione attuale, più che una strada realmente percorribile. Il tempo dell’emergenza non può essere il tempo della propaganda. Appare evidente che scelte di natura economica assunte sulla base di una spinta emotiva, seppure indiscutibilmente popolari, se non ponderate con estrema attenzione possano arrecare, in concreto, alla collettività, danni ancora maggiori rispetto a quelli che oggi si possano, astrattamente, prevedere”.

“Tali considerazioni, tuttavia, non esimono l’amministrazione comunale, dal vagliare qualsivoglia azione amministrativa”, aggiunge la segreteria del circolo, “che possa contribuire anche solo ad alleviare, in ottica futura, i gravi disagi a scapito di famiglie e imprese, che l’attuale situazione emergenziale, porrà in rilievo nei prossimi mesi”.

“Infine, sarebbe auspicabile, come già avviene in molti comuni della provincia, la sollecitazione e la celere attivazione di un servizio di volontariato che, attraverso le associazioni locali o i singoli cittadini, consenta di fornire idonea assistenza, specie agli anziani e ai malati, per l’approvvigionamento di beni di prima necessità, sia alimentari che farmaceutici”, conclude la sezione cabrarese del Partito Democratico.

Martedì, 17 marzo 2020

