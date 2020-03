Ricette gourmet da fare in casa suggerite dagli chef

DI MARIA GRAZIA MARILOTTI

Una ricetta gustosa da preparare con pochi ingredienti per unire l'utile e il dilettevole. E il tempo trascorso obbligatoriamente a casa diventa l'occasione per inventare e assaporare nuovi piatti e cimentarsi con i segreti dell'arte culinaria. Francesco Zucca, titolare e chef del Bistrot 100 di Cagliari, e Leonardo Marongiu, chef e proprietario del ristorante Hub di Macomer, svelano su internet ingredienti, dosi e procedimento per due loro proposte. Zucca punta su "Polpo in doppia cottura su crema di patate e cipolla", tra i piatti più richiesti del suo locale. "Ho postato sui social la ricetta - spiega all'ANSA - a disposizione di quanti si vogliono mettere alla prova con una cena gourmet tra le mura domestiche". Marongiu invece suggerisce un classico delle pause pranzo allo Hub: "Riso ai broccoli con ricotta mustia: è un ottimo primo, gustoso e salutare", commenta.

Ecco i passi da seguire per la ricetta di Francesco Zucca: "Pelare le patate, tagliarle a cubetti e lasciarle in ammollo per qualche minuto, scolarle e tamponarle con carta da cucina. Scaldare l'olio, affettare e far soffriggere la cipolla e una volta dorata aggiungere le patate, versare tre bicchieri d'acqua e lasciarle cuocere per circa 20 minuti aggiungendo dell'acqua se necessario. Lasciare intiepidire le patate e poi usare il frullatore ad immersione per ottenere un composto vellutato. Aggiungere il latte e portare a ebollizione per ottenere una crema densa. Pulire il polpo e tagliarlo coi tentacoli, sbollentarlo per circa 25 minuti e poi scolarlo. Nel frattempo, scaldare la griglia e una volta calda completare la cottura dei tentacoli. Servire il tutto adagiando un mestolo di crema di patate ancora tiepida e adagiando due tentacoli per piatto. Regolare sale e pepe e completare con un giro d'olio extravergine di oliva a crudo. Ingredienti per 2 persone: 400 grammi di polpo, 300 di patate una cipolla dorata, 250 millilitri di latte, sale e pepe quanto basta e olio extra vergine d'oliva.

La ricetta di Leonardo Marongiu: Cuocere il riso in acqua salata a calore moderato, scolare, stendere in una teglia, versare un filo d'olio e raffreddare. Dividere in fiori i broccoli, pelare e tagliare in cubetti il gambo, sbattere le uova e salarle. Scaldare una padella antiaderente e versare l'olio e i broccoli e arrostire per qualche minuto. Poi aggiungere il riso, aggiustare di sale e tenere a fuoco vivace, versare a filo l'uovo nei bordi della padella, quando rapprende girare e aggiungere il restante uovo, continuare a rosolare il tutto, grattugiare la buccia del limone e dividere nei piatti, grattugiare la ricotta mustia e servire. Ingredienti per 4 persone: riso integrale 320 gr., un broccolo, ricotta mustia 80 gr., due uova, un limone, olio evo 20 gr. e sale e pepe quanto basta.