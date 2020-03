Sinnai: è morta a 104 anni Anna Maria Carta, la nonnina del paese

Madre di tre figli, aveva sette nipoti e otto pronipoti

Sinnai ha perso oggi la sua nonnina, Anna Maria Carta.

Aveva 104 anni, morta nella sua abitazione circondata dall'amore e dalle attenzioni dei familiari.

Madre di tre figli (Pina, Mario e Tonino), aveva sette nipoti e otto pronipoti. Originaria di Cheremule,

viveva a Sinnai dal 1974 dopo aver girato mezza Italia col marito Salvatore Chessa, che faceva la guardia carceraria. Lei faceva la casalinga.

Stava benissimo sino a qualche settimana fa. Una memoria lucidissima, amava rivangare fra le pieghe del passato lontano, rapportava spesso della sua vita, sapeva regalare la sua saggezza e la sua simpatia a chi la frequentava. Una donna straordinaria vissuta nel culto della famiglia.

Domani i funerali nel vecchio cimitero di Sinnai.

Fonte: L'Unione Sarda

Il Necrologio da La Nuova Sardegna

Sinnai, 16 marzo 2020

Ne danno il triste annuncio i figli Pina, Mario con Valeria, Tonino con Dina, i nipoti e i pronipoti tutti. La benedizione avverrà oggi lunedì in forma strettamente privata. Riposerà nel cimitero di via Roma.

