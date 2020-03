Prorogati i termini per domande irrigue e pagamento dei ruoli

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese conferma il saldo a rate

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha deciso un proroga per il pagamento degli avvisi e rinvia il saldo delle due rate al 31 maggio, confermando quanto già stabilito in merito all’eventuale richiesta di rateizzazione (che non potrà superare in ogni caso dicembre 2020). Vista la situazione di emergenza causata dal diffondersi del virus covid-19, che aggraverà le difficili condizioni economiche generali del comparto agricolo, è stata prorogata anche la scadenza di presentazione delle domande di utenza irrigua: il nuovo termine è il 30 aprile, senza l’applicazione di nessuna sanzione. Sul sito dell’Ente è offerto il servizio “Iscriviti”: compilando un modulo, gli utenti possono chiedere di ricevere gli avvisi di pagamento e altre comunicazioni direttamente al proprio indirizzo e-mail.

“In questa situazione di emergenza”, spiega il commissario Cristiano Carrus, “ritengo sia opportuno fare un passo ulteriore per venire incontro agli operatori agricoli del Consorzio e adottare una deliberazione che prevede la proroga dei termini per il pagamento dei tributi, mantenendo invariate le percentuali di riduzione e le eventuali possibilità di dilazione, e rinviando la scadenza per la presentazione delle domande irrigue”. Le attuali iniziative seguono l’adozione della deliberazione per l’emissione dei ruoli per l’anno 2018 con un’importante percentuale di riduzione sul costo dell’irrigazione e l’opportunità di poter chiedere una dilazione. Martedì, 17 marzo 2020 L'articolo Prorogati i termini per domande irrigue e pagamento dei ruoli sembra essere il primo su LinkOristano.it.

