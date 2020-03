Rubate mascherine destinate ad ospedale

Dalle verifiche è emerso che mancavano 1.200 mascherine chirurgiche, tra le quali una decina di quelle dotate di visiera in plastica, rispetto alle 2000 previste. Non c'era nemmeno il documento di trasporto. La ditta di Bari che le aveva spedite è stata contattata e ha confermato di aver inviato tutto il materiale richiesto. I carabinieri stanno ora cercando di stabilire quando e dove è stato messo a segno il colpo che potrebbe essere legato al mercato nero dei dispositivi di protezione individuale.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.