Milano, Berlusconi dona 10 milioni di euro per la terapia intensiva

“Il Presidente Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia.

Leggi su https://www.agi.it/politica/news/2020-03-17/coronavirus-berlusconi-10-milioni-terapia-intensiva-milano-7603623/

Fonte: Casteddu On Line