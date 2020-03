Un’idea dal sindaco di Modolo: state a casa e fate figli

Come combattere il coronavirus e lo spopolamento dei piccoli centri

Scherza con i proprio concittadini dal profilo Fb il sindaco di Modolo, piccolo Comune dell’Oristanese fra i tanti delle zone interne della Sardegna a rischio di spopolamento. “Mi permetto di dare un consiglio per soddisfare la voglia di attività fisica giornaliera, facendo qualcosa che abbia una utilità generale. Accoppiatevi e riproducetevi, quanto più possibile, stando a casa però!”, si raccomanda Omar Hassan, condendo una buona dose di umorismo l’invito a non uscire per rispettare gli obblighi imposti dal governo per contenere l’epidemia di Covid-19.

“Tra nove mesi, si potranno ripopolare i nostri borghi con tanti bei pargoli e questo periodo potrà essere ricordato come l’epoca dell’impennata demografica da ‘libido virus’. Ajò, pensateci”.

I suoi contatti su Fb l’hanno presa bene: un tripudio di battimani, emoji che ridono a lacrime e cuoricini, per la trovata goliardica del primo cittadino.

“​Sempre in guanti e mascherina? Chiedo per un amico”, sta al gioco un contatto di Hassan, che ribatte pronto, in sardo: “A piaghere tou”, a piacer tuo. ​

Un modo ironico per ribadire il concetto su cui anche tutti gli altri sindaci insistono mattina e sera, talvolta facendo la voce grossa: “State a casa”. (AGI)

