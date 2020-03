Maxi rogo in azienda di demolizioni

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - Non sono ancora state chiarite le cause del devastante incendio scoppiato ieri notte all'interno di un'azienda che si occupa di demolizioni di materiali ferrosi e plastici in località Su Moriscau a Sestu. Il rogo è divampato poco prima delle 21 all'esterno dei capannoni e ha interessato i rifiuti metallici, auto da demolire, pneumatici e molto altro materiale accatastato. Una fitta coltre di fumo nero si è sollevata in cielo preoccupando i residenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con autobotti e autopompe. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. I danni non sono stati quantificati, le fiamme hanno interessato soprattutto i rifiuti ferrosi.

Fonte: Ansa

