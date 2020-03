Terrore a Siliqua, coppia di anziani rapinata in casa da tre uomini incappucciati

Una rapina a mano armata fortunatamente senza feriti, quella avvenuta ieri notte in una casa nelle campagne di Siliqua, in località S’ortu de defrina. Tre uomini, tutti incappucciati, sono entrati nell’abitazione di due anziani, un novantenne e un’ottantaduenne e, sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare un portafoglio con, dentro, 230 euro. La coppia, visibilmente spaventata, ha chiamato i carabinieri appena il gruppo di malviventi è fuggito. Sul posto è arrivata una pattuglia del comando del paese e una del Radiomobile di Iglesias. I balordi potrebbero avere le ore contate: la casa presa di mira, infatti, è dotata di un sistema di videosorveglianza e i filmati sono già in mano ai carabinieri, pronti a scoprire qualunque possibile dettaglio utile a individuare i tre.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.