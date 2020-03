I sindaci alla Regione: dovete coinvolgerci nelle scelte

– distribuzione, attraverso la Protezione Civile regionale, dei dispositivi di protezione individuale per i comuni, le organizzazioni di Protezione Civile locale, la polizia locale, gli addetti del TPL, gli operatori socio sanitari delle cooperative che operano anche attraverso i Plus nei servizi alle persone più fragili;

– distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per il personale medico e paramedico, per i medici di famiglia che opera negli ospedali, secondo le prescrizioni di sicurezza;

– comunicazione in tempo reale da parte dell’Ats ai sindaci delle positività al Covid-19, già dal primo tampone (anche i sindaci hanno il dovere alla riservatezza delle informazioni e alla tutela della privacy, ma devono essere in grado di adottare provvedimenti tempestivi);

– software per la condivisione coi comuni e le prefetture delle anagrafiche dei soggetti sottoposti a quarantena in base all’ordinanza n. 5 del presidente della Regione;

– canale diretto per i sindaci e i comuni con le strutture tecniche della Regione che si occupano di Covid-19: occorre, in maniera indifferibile, migliorare la cinghia di trasmissione fra il centro e la periferia;

Emiliano Deiana elenca poi alcune criticità da risolvere con urgenza per il contrasto alla diffusione del virus, prima fra tutte la necessità di disporre di dispositivi di protezione, a cominciare dalle introvabili mascherine, per il personale impegnato nelle strutture sanitarie o assistenziali. Fra le proposte di Anci Sardegna anche l’attivazione di iniziative di controllo sui posti di lavoro e sulle città e aree costiere.

Nel ricordare il ruolo ricoperto da Anci Sardegna come “raccordo fra i comuni e sollecitazione per gli organismi regionali”, Deiana avanza una serie di richieste finalizzate a ottenere un maggiore coinvolgimento dei sindaci e delle loro rappresentanze e a “migliorare, in maniera indifferibile, la cinghia di trasmissione fra il centro e la periferia”.

Fonte: Link Oristano

