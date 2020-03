Il Comune di Cabras assumerà quattro vigili stagionali

Sono quattro i vigili che il Comune di Cabras assumerà a tempo determinato, in vista della stagione estiva. Lo ha deliberato la Giunta comunale, con l’approvazione dell’integrazione al piano triennale dei fabbisogni. Si stanno attivando le procedure per attingere dalla graduatoria vigente, prima di vagliare la possibilità di assumere da graduatorie di altri enti.

Sospese invece le procedure relative ai concorsi pubblici per un istruttore amministrativo contabile (categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da destinare ai Servizi finanziari) e per un istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare ai Servizi alla persona, beni culturali e affari generali). Le prove d’esame sono state rinviate per effetto dei decreti sull’emergenza coronavirus. Rinviato anche il colloquio per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico (categoria D, a tempo determinato per tre anni).

“Ci auguriamo di riprendere presto la nostra vita, uscendo dall’emergenza sanitaria”, ha commentato il vicesindaco e assessore al personale Alessandra Pinna.“Il Comune di Cabras potrà così espletare tutte le procedure avviate e portarle a termine. Le scelte sul potenziamento della struttura organizzativa ci consentiranno di garantire i servizi pubblici ai cittadini con una ulteriore forza propulsiva”.

“Prosegue l’aggiornamento della macchina amministrativa con l’individuazione dei servizi che meritano la priorità”, ha detto il sindaco di Cabras, Andrea Abis. “L’emergenza coronavirus potrebbe comportare qualche cambiamento, compresa la possibilità di riapertura dei termini”.

Martedì, 17 marzo 2020

