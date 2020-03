Coronavirus, Università di Cagliari: le lauree slittano a giugno

Slittano le lauree. E’ stata disposta la proroga al 15 giugno 2020 dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’Anno accademico 2018/19: di conseguenza, sono stati prorogati tutti gli adempimenti connessi a scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove. Lo ha comunicato ieri sera a tutti i Rettori il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti. Nella stessa comunicazione l’esponente del Governo invita tutte le Università a prorogare al 30 maggio 2020 i termini di pagamento delle ultime rate delle tasse universitarie. L’annuncio nella pagina Facebook di Unica 2.0.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.