Coronavirus: sospesi gli screening oncologici al San Martino

Per tutelare la salute degli utenti e operatori sanitari e contenere la circolazione del Nuovo coronavirus, sono sospesi gli screening oncologici del collo dell’utero, del colon retto e della mammella programmati per l’intero mese di marzo.

In questi giorni gli operatori del Centro Screening Assl Oristano stanno ricontattando telefonicamente gli utenti prenotati per questo mese per disdire l’appuntamento, che è da considerarsi sospeso anche nel caso in cui non si ricevesse la chiamata di disdetta perché non raggiungibili.

Gli utenti riceveranno un nuovo invito dal Centro Screening, tramite lettera o telefono, per sottoporsi al pap test (per la cervice uterina), alla mammografia (per il seno) o alla ricerca del sangue occulto (colon retto) non appena la situazione tornerà alla normalità.

Per informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero verde del Centro Screening: 800 186 000.

Martedì, 17 marzo 2020

