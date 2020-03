Coronavirus, niente sanificazione delle strade ad Assemini. Il vicesindaco: “Non serve”

“Disinfestazione e sanificazione delle strade? La risposta è al momento no”.

Così nella propria pagina Facebook Gianluca Mandas, vicesindaco di Assemini, che parla di indicazioni delle autorità sanitarie, secondo cui “non esista alcuna prova scientifica che la sanificazione delle strade sia una misura utile contro il Covid-19.

Lo dimostra come non ci sia una linea univoca tra Comuni e Regioni, ma si stia operando in modo sparso e caotico.

Inoltre è recente un comunicato di Arpa Piemonte, che conferma l’inefficacia della sanificazione alla lotta al Covid-19, considerandola oltretutto dannosa per l’ambiente (piante e animali).

Abbiamo si previsto, interventi di sanificazione specifica nei luoghi chiusi, come negli edifici pubblici e sarà eseguito nelle scuole prima della loro riapertura.

Qualora dal Ministero e dalle Autorità Sanitarie dovessero arrivare indicazioni circa l’efficacia, partiremmo immediatamente con la sanificazione delle strade, per le quali nel frattempo è attiva la regolare pulizia.

Voglio rinnovare l’invito a restare a casa, essendo ad oggi l’unica razionale e concreta azione che potrà aiutarci a combattere il Coronavirus”.

Fonte: Casteddu On Line