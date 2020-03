Coronavirus: Coppa America, Ineos lascia Sardegna

Britannia, l'imbarcazione del team Ineos, lascia la Sardegna e torna nel Regno Unito. La decisione è stata comunicata dal "comandante" Ben Ainslie dopo tre mesi di allenamenti a Cagliari in vista dell'America's Cup 2021. Dietro la scelta di abbandonare l'isola c'è l'emergenza coronavirus che aveva portato tra l'altro all'annullamento - ma gli organizzatori sperano che si tratti solo di un rinvio - della prima tappa delle World series proprio nel capoluogo sardo. "La decisione - spiega Ainslie - non è stata presa in maniera leggera. In una situazione senza precedenti la priorità è per la salute e il benessere dei membri della nostra squadra e delle loro famiglie". Tutti i componenti della squadra - fa sapere Britannia - seguiranno al loro ritorno in patria le prescrizioni del governo britannico. Il team continuerà poi gli allenamenti in vista dell'appuntamento di giugno a Portsmouth con le World series. La squadra saluta la Sardegna. "È stata un fantastico campo di allenamento - continua Ainslie - che ha permesso importanti progressi allo sviluppo del nostro Ac75 Britannia. Ringraziamo l'isola per la meravigliosa ospitalità di questi ultimi tre mesi".