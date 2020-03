In Sardegna 115 i casi di coronavirus

“Siamo mobilitati per risolvere la situazione della Cardiologia e stiamo lavorando affinché già da oggi”, auspica Orrù, “con eventuali trasferimenti e dimissioni, possa essere riaperta Emodinamica e, a seguire, il reparto”. Al momento le emergenze vengono dirottate nelle altre strutture del Nord Sardegna. “I reparti dovranno essere sottoposti a sanificazione, quindi ci auguriamo di tornare operativi in breve tempo”.

“Siamo vicini ai nostri operatori sanitari che da sabato lavora incessantemente all’interno del reparto di Cardiologia che, per sicurezza, abbiamo tenuto chiuso. Abbiamo ancora all’interno alcuni pazienti”, spiega il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, l’oristanese Nicola Orrù. “Di questi alcuni potranno far rientro a casa e saranno tenuti in stretta osservazione. Altri, quelli non dimissibili, se positivi saranno, invece, trasferiti nel reparto di Malattie infettive”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.