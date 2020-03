Paura a Sestu per il maxi incendio all’Eco Silam, 15 Vigili del fuoco in azione

È la Eco Silam di Sestu l’azienda all’interno della quale si è sviluppato un maxi incendio. La conferma arriva dai Vigili del fuoco, impegnati da quasi tre ore per domare le fiamme, difficile sapere tra quanto la situazione potrà tornare alla normalità. Dal comando provinciale di viale Marconi a Cagliari sono piombati sul posto, a sirene spiegate, ben cinque automezzi e quindici vigili. Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando più complicate del previsto e il fuoco non sta risparmiando nulla: cataste di plastica e di metallo, furgoni e gomme. Le fiamme a Su Moriscsau sono ancora abbastanza alte: solo dopo che saranno state spente sarà possibile capire se, dietro al maxi rogo, ci sia o meno la mano dell’uomo.

Fonte: Casteddu On Line

