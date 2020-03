IL ricorso alla sanificazione segue di pochi giorni alcuni studi scientifici che hanno dimostrato come il coronavirus resista su alcune superfici anche per alcuni giorni. Importante, quindi, usare la massima prudenza e seguire le prescritte regole di igiene.

Anche l’ Unione di Comuni del Guilcier presieduta dal sindaco di Ghilarza Alessandro Defrassu, ha avviato le procedure per la sanificazione dei centri abitati dei Comuni che fanno parte della stessa ed esattamente Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddi, Tadasuni. Gli interventi saranno avviati in tempi rapidi.

“Il prodotto utilizzato”, informa il sindaco Antonello Figus, “non è nocivo né per le persone che per gli animali domestici”.

Per fermare il coronavirus ora si pensa anche alla sanificazione delle strade Intervento allo studio a Oristano, in partenza da stasera a Santa Giusta e programmato anche nei comuni del Guilcier

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.