Salgono a 206 i contagiati in Sardegna - Bollettino CoronaVirus 19 Marzo 2020

Salgono a Totale 206 i casi positivi al CoronaVirus in Sardegna

Città metropolitana di Cagliari 41

Sud Sardegna 7

Oristano 3

Nuoro 21

Sassari 134

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale i casi totali sono 41035, al momento sono 33190 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 4440.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15757, in terapia intensiva 2498, mentre 14935 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 3405, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Fonte: salute.gov.it

