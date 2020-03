Pula, la sindaca Medau chiude Nora: stop gite fuori porta, impossibile arrivare alle zone a mare. Chiusi tutti gli accessi al litorale di Nora, dove ieri c’ero stati troppi accessi, arrivata l’ordinanza: “Una decisione per controllare meglio il territorio di Pula: le forze dell’ordine stanno facendo il massimo ma le risorse non possono essere impegnate alla viabilità ma a ben altre emergenze”. Dunque il Comune di Pula vieta le passeggiate nella zona di Nora, che da oggi sarà sbarrata e isolata. Il concetto è sempre quello: bisogna stare a casa, perchè al più presto bisogna sconfiggere il Coronavirus e fermare l’epidemia evitando qualsiasi possibile contagio.

Fonte: Casteddu On Line

