Sos dei malati oncologici: “Farmaco introvabile in Sardegna, non possiamo curarci”

Un farmaco per la cura dei malati oncologici introvabile in Sardegna: è l’Enantone per le cure dopo la chemioterapia. “Da una settimana in farmacia non si riesce a recuperare l’iniezione di Enantone che ogni 28 giorni dobbiamo fare”, denuncia Annalisa Gaviano, “è un farmaco per la distribuzione per conto. Ma oggi ci hanno detto all’oncologico non è reperibile. Non sappiamo come fare”

Fonte: Casteddu On Line