Violazioni alle restrizioni per il coronavirus: denunciate 19 persone

Le forze dell’ordine hanno controllato anche 198 esercizi commerciali, in questo caso non ravvisando infrazioni.

Diciannove delle persone denunciate dagli agenti della polizia di stato, dai carabinieri, dalla guardia di finanza e dalla polizia locale, non hanno saputo fornire corrette giustificazioni al loro comportamento. Altre 14 hanno dichiarato il falso, con le autocertificazioni e 2 sono state denunciate per reati diversi.

Trentacinque persone sono state denunciate in provincia di Oristano nella giornata di ieri per violazioni alle norme sul contenimento del coronavirus, a fronte di 329 persone controllate.

Fonte: Link Oristano

