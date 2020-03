Coronavirus, premio di cento euro in busta paga a tutti i lavoratori dipendenti che operano in sede. E’ una delle misure del decreto “Cura Italia” approvato oggi: chi guadagna meno di 40mila euro all’anno, è regolarmente assunto e non può fare il lavoro agile avrà cento euro in più nella prossima busta paga. Gli altri provvedimenti certi sono la cassa integrazione per le aziende che si fermano, anche quelle con un solo dipendente, lo slittamento dell’Iva almeno sino a venerdì prossimo e la sospensione dei mutui per chi è in Cig. Stanziati oltre tre miliardi per il sistema sanitario.

L'articolo Coronavirus, premio di cento euro in busta paga a tutti i lavoratori dipendenti che operano in sede proviene da Casteddu On line.