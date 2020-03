Contrasto al Covid-19 a Nuoro, il Sindaco Soddu: “Subito sanificazione della città”

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, sentita la Giunta e i dirigenti, ha emanato un’ordinanza con importanti provvedimenti legati all’emergenza Covid-19. Il primo riguarda la sanificazione delle vie e piazze cittadine che è stata affidata alla società interna “è-comune”. Inoltre verranno sanificati gli uffici comunali che per ragioni di necessità devono rimanere aperti.

Un altro provvedimento è relativo all’acquisizione di Dpi (mascherine e guanti) che il Comune affiderà alla Protezione civile comunale per la distribuzione alla polizia locale, ai dipendenti comunali che per ragione di servizio non usufruisce dello smart working e alle associazioni di volontari che in questi giorni stanno collaborando con il Comune per garantire la continuità dei servizi e per alleviare il più possibile i disagi che tanti concittadini stanno vivendo.

Sul fronte dei controlli effettuati dalla polizia municipale, questi saranno ulteriormente rafforzati. In particolare è stato dato preciso mandato di verificare se nei punti vendita dotati di distributori automatici è garantita dai titolari la possibilità di contingentare la clientela al fine di evitare assembramenti. In caso contrario dovranno essere chiusi.

Inoltre, da oggi anche il personale dell’Azienda trasporti pubblici che solitamente svolge compiti di vigilanza dei parcheggi, sarà impiegato nel controllo dell’osservanza delle misure di sicurezza legate al contrasto della diffusione del Covid-19.

«Con l’ordinanza di oggi adottiamo una serie di provvedimenti importanti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, come la sanificazione delle strade da parte della società “è-comune”, e degli uffici comunali. A questo proposito è bene sottolineare che non si tratta di una urgenza imposta da particolari situazioni di diffusione del virus in città o all’interno del Comune, ma di una precauzione in più che l’amministrazione ha deciso di adottare per evitare, con ogni mezzo a disposizione, che ciò possa accadere. Questo naturalmente non può diventare un alibi per chi intendesse uscire di casa senza avere specifiche necessità. La raccomandazione è sempre la stessa: restate a casa. Abbiamo intensificato ulteriormente i controlli per individuare gli eventuali trasgressori, coinvolgendo nel compito anche gli ausiliari del traffico, normalmente impiegati nella verifica del pagamento dei parcheggi. Con non poche difficoltà, stiamo anche risolvendo la carenza di mascherine e altri dispositivi da distribuire alla polizia locale, ai dipendenti comunali, alle tante associazioni di volontariato e a chi è impegnato nell’assistenza domiciliare o nelle strutture protette. Personale a cui va rinnovato il ringraziamento per l’impegno e la solidarietà che stanno dimostrando. Ci aspettano dei giorni cruciali, nessuno di noi deve abbassare la guardia e ognuno deve fare la sua parte. Distanti ma uniti, ne usciremo».

Andrea Soddu

L'articolo Contrasto al Covid-19 a Nuoro, il Sindaco Soddu: “Subito sanificazione della città” proviene da Casteddu On line.