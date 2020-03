Coronavirus, l’allarme dei volontari del 118 di Carbonia: “Siamo senza mascherine e tute protettive”

Mascherine, soprattutto, ma anche tute protettive e calzari copri scarpa: tutto finito a Carbonia, nella sede dell’associazione Solki Soccorso, attiva da anni con una ventina di volontari e ben tre ambulanze. A lanciare l’allarme è il presidente Mariano Fois: “Non abbiamo più i dispositivi di protezione individuali, indispensabili soprattutto in questo periodo di emergenza allegato al Coronavirus. Abbiamo già mandato una richiesta alla Regione ma finora”, afferma Fois, “non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Io e tutti i ragazzi del gruppo ci troviamo in questa difficile situazione, siamo sempre operativi e in prima linea per garantire la sicurezza e il soccorso di tutti quelli che si trovano in difficoltà”. La speranza è che il materiale arrivi in tempi rapidi: “Noi volontari del 118 ci siamo sempre, 365 giorni all’anno”.

Fonte: Casteddu On Line