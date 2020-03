A 92 anni con la torcia e un messaggio di speranza

Maria Atzeri ha 92 anni. Lucidissima, ieri sera si è fatta dare tutte le istruzioni dai suoi familiari e sulla terrazza di casa ha accesso la torcia del suo cellulare per dire, come tantissimi altri cittadini risvegliati dal tam tam sui social, che l'Italia c'è. E l'immagine restituita dal satellite è eloquente: uno stivale che brilla. Maria ha fatto di più: suo un messaggio di speranza lanciato dal suo cellulare. "Sono contenta stasera di andare a letto due ore più tardi, alla mia tenera età di 92 anni, per partecipare a questa iniziativa che - spiega - illumina l'Italia e il mondo intero. Un raggio di sole che ci tiene uniti giovani e vecchi nella speranza. Stiamo uniti, insieme".

Non solo luci. Ieri notte il silenzio delle città dal volto spettrale, è stato rotto dalla musica diffusa da terrazze e balconi. A Cagliari in tutta la zona vicina al Palazzo di giustizia si è fatto largo Modugno con la potenza del suo "Volare oh oh", mentre nei quartieri storici è stata la canzone popolare d'autore, "No photo reposare", resa nota tra gli altri da Placidi Domingo, la più gettonata. Performance dalla sua casa di Porto Torres per il tenore Francesco Demuro che ha cantato, applauditissimo, l'Ave Maria in sardo. "Dalla mia casa una luce di speranza con un canto, una preghiera profondamente cara a me e a tutti i sardi: S'Ave Maria in sardo....Che possa portare la luce e il calore nel cuore di tutti. Rimaniamo a casa nell'abbraccio dei nostri cari. E andrà tutto bene", scrive in post su Facebook.