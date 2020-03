Restrizioni sul conto BancoPosta Causa Covid-19: L'ennesima truffa tramite sms

"A Causa dell'emergenza COVID-19, Poste impone nuove restrizioni nel tuo conto. Confermi oggi i suoi dati per evitarne il blocco https://poste-italiane-info.com "

Un messaggio SMS che arriva sul telefonino ed invita gli utenti a cliccare sul link per confermare i dati, ma è l'ennesima truffa per sottrarre denaro agli utenti più distratti.

A denunciare il tentativo di phishing la Federconsumatori Sardegna che ha pubblicato il seguente messaggio nella propria pagina Facebook.

"⚠️++++Attenzione++++⚠️

#PosteItaliane S.p.A. NON INVIA NÉ SMS NÉ EMAIL informative.



Se avete ricevuto un sms come questo oppure e-mail dello stesso tenore NON CLICCATE nei link predisposti all'interno del testo.📱❌🚫



⚠️Questo è un tentativo di #phishing.⚠️💳"